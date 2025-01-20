加薩停火生效 以色列軍方：首批獲釋3人質返回國境

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列軍方宣布，在加薩走廊的部隊接獲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天釋放的3名人質後，她們已經在以軍陪同下返回國境。

法新社報導，以色列軍方在聲明中指出：「不久之前，在以色列國防軍（Israel Defence Forces）和以色列安全局（Israel Security Agency）部隊陪同下，獲釋的人質跨越邊界進入以色列領土，目前正在前往以色列南部的初始接收點途中，她們將在當地接受初步醫療評估。」

以色列軍方稍早聲明指出：「獲釋的3名人質在以色列國防軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同下，正在返回以色列國境途中。」

路透社報導，數以千計以色列人聚集特拉維夫（TelAviv）的以色列國防軍總部外一處廣場上，透過大螢幕觀看直播，當畫面播出3位女性人質步出一部被武裝哈瑪斯（Hamas）成員包圍的車輛時，群眾歡呼、擁抱並且哭泣。

那群戰士高呼哈瑪斯武裝派系名稱同時，3名人質步上紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）所屬車輛。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室確認3人是戈南（Romi Gonen）、史坦布瑞徹（Doron Steinbrecher）、達瑪里（Emily Damari）。以色列官員告訴路透社，紅十字會表示，她們健康情況良好。

以色列 哈瑪斯

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