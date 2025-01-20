哈瑪斯釋人質 以哈正式停火

以色列宣布，加薩走廊停火協議於當地時間十九日早上十一時十五分（台灣時間下午五時十五分）生效，當地居民聲稱以軍已停止攻擊，數以千計流離失所民眾也重返家園。

以色列政府十九日公布將被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放的卅三名以國人質名單。這是以哈第一階段停火協議的一部分，名單包括當初遭綁架的最年幼和最年長人質。最年幼的人質畢巴斯二○二三年十月七日遭哈瑪斯擄走時僅九個月大，在被綁期間度過了兩個生日。最年長的人質是八十六歲的曼祖爾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈瑪斯也公布預定十九日釋放的三名以國女性人質姓名。哈瑪斯表示，他們在等待以國發送獲釋巴勒斯坦囚犯名單，將包括婦女和兒童。哈瑪斯說，根據停火協議，他們每釋放一名以國人質，以國就要釋放卅名巴勒斯坦囚犯作為交換，即十九日應有九十名巴勒斯坦囚犯獲釋。

以哈第一階段停火協議原定當地時間十九日八時卅分（台灣時間下午二時卅分）生效，但以國總理內唐亞胡稍早指責哈瑪斯未如期提供釋放名單，停火一度延遲。

哈瑪斯則稱致力遵守停火協議，首批獲釋人員名單延遲是出於技術原因。

以色列政府內部仍有反對停火聲浪。美聯社報導，內唐亞胡重要內閣夥伴、極右派的以色列國家安全部長班吉維爾十九日以反對加薩停火協議為由，遞出辭呈。

班吉維爾所屬的猶太力量黨也宣布退出執政聯盟，以抗議「丟臉」的加薩停火協議「向哈瑪斯屈服」，還痛批以國當局「釋放數以百計殺人犯」且「放棄以軍在加薩戰爭取得的成果」。

以色列外交部長薩爾也警告，只要哈瑪斯繼續在加薩掌權，中東局勢依舊不穩。