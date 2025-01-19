停火生效巴勒斯坦民眾踏歸途 物資卡車駛入加薩

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯達成的加薩走廊停火協議，今天稍有延遲後終於生效，數以千計流離失所的民眾啟程返回家園，運送救援物資的卡車也開始進入加薩走廊。

法新社報導，停火協議比原本預定時間晚了近3小時才生效，以色列軍方表示，這段期間以軍仍持續在加薩走廊（Gaza Strip）作戰；當地民防機構回報，以軍轟炸造成19人喪命、25人受傷。

以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭持續超過15個多月，導致加薩走廊絕大多數人口流離失所，許多人甚至多次被迫遷移。如今，數以千計當地民眾帶著帳篷、衣物和個人行李返回家園。

位於加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalia）地區，數以百計居民湧入滿布沙塵的街道，回到猶如世界末日景象的家園，到處都是碎磚爛瓦以及被摧毀的建築。

在南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis），民眾歡慶將能返家，其中一人說：「我非常、非常高興，我想回去並親吻加薩的土地。我渴望回到加薩市（GazaCity），渴望見到我們的家人。」

停火協議原本預定格林威治標準時間19日6時30分（當地時間上午8時30分）生效，但以色列與哈瑪斯直到最後一刻還在為停火首日的釋放人質名單有所爭執，因此導致延誤。

斡旋停火的中東國家卡達後來證實，停火協議已經生效。

以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）已確認預定獲釋的3名女性人質身分。

同時，哈瑪斯指出，他們正等待以色列提供一份將於停火首日獲釋的「90位女性和孩童名單」。

哈瑪斯於2023年10月7日襲擊以色列並擄走許多人質，其中33人將在為期42天的第1階段停火期間，從加薩走廊獲釋返家。作為交換，以色列將釋放大約1900名被以方關押的巴勒斯坦人。

經過數個月談判，以色列與哈瑪斯終於在卡達、美國和埃及等國的調停下達成停火協議。休戰是為了永久結束這場戰爭鋪路，但目前尚未敲定停火第2階段。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）昨天透過電視發表演說，聲稱為期42天的第1階段是「暫時停火」，還說若有必要，美國支持以方重啟戰爭。

聯合國官員指出，以哈停火生效後，運載人道救援物資的卡車今天已進入加薩走廊。

聯合國援助官員惠托爾（Jonathan Whittall）在社群媒體X平台發文寫道，停火於今天上午生效幾分鐘後，「首批運送物資的卡車開始進入」。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）談到，停火生效之後，每天將有600輛卡車駛入加薩走廊，其中有50輛是運送燃料。