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殉職後一直被留在加薩…以色列總理：尋獲2014年加薩戰爭陣亡軍人遺骸

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明說，以色列軍人蕭爾（Oron Shaul）於2014年7月20日被殺害，軍方和以色列國家安全局（Shin Bet）已在一場行動中尋獲他的遺體。法新社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明說，以色列軍人蕭爾（Oron Shaul）於2014年7月20日被殺害，軍方和以色列國家安全局（Shin Bet）已在一場行動中尋獲他的遺體。法新社

以色列今天表示，已找到2014年加薩戰爭中陣亡軍人蕭爾的遺骸。當年他殉職後，他的遺體就一直被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）留在加薩。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明說，以色列軍人蕭爾（Oron Shaul）於2014年7月20日被殺害，軍方和以色列國家安全局（Shin Bet）已在一場行動中尋獲他的遺體。

總理內唐亞胡說道：「在一場特別…行動中，在加薩停火協議生效前，我們將戈蘭旅（Golani Brigade）戰士蕭爾的遺骸運回以色列。」

以色列軍方稍早宣布尋獲蕭爾的遺骸。他在2014年長達6週的加薩戰爭中陣亡，軍階為上士。

蕭爾是那場2014年衝突中喪命的2名以軍之一，他們陣亡後遺體一直留在加薩；另一名陣亡軍人戈丁（Hadar Goldin）的遺體仍在加薩。

以色列 哈瑪斯

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