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推遲近3小時…停火協議生效了！當日開始交換人質、加薩9成居民正挨餓

德國之聲／ 德國之聲
加薩停火協議在周日（1月19日）中歐時間10點15分正式生效，比最初計劃推遲了近三小時。圖為坦克沿著靠近拉法與加薩走廊邊境的埃及一側行駛。法新社
加薩停火協議在周日（1月19日）中歐時間10點15分正式生效，比最初計劃推遲了近三小時。圖為坦克沿著靠近拉法與加薩走廊邊境的埃及一側行駛。法新社

加薩停火協議在周日（1月19日）中歐時間10點15分正式生效，比最初計劃推遲了近三小時。延後的原因是哈瑪斯方面沒有及時提交停火第一階段釋放的人質名單。據悉，這份名單包括三名被綁架的女性。

按照停火協議對第一階段的規定，哈瑪斯必須在六周停火期間，釋放扣押的97名人質中的33人，作為交換，1904名被以色列關押的巴勒斯坦人重獲自由。

此外，埃及與加薩之間的拉法口岸將重新開放，恢復對巴勒斯坦人的人道援助，迅速改善對加薩超過200萬居民的食品供應。

協議還規定，以色列軍隊在此期間撤出加薩地帶。

作為對停火協議的抗議，以色列極右翼的警察部長本·格維爾（Itamar Ben-Gvir,）宣布辭職，他所屬的「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）也隨之退出了執政聯盟。該黨在以色列議會120個席位中佔有6席，內唐亞胡領導的右翼宗教政府雖然不至於瓦解，在議會仍有62個席位，但政府的穩定性受到重創。

加薩90%的居民在挨餓

在卡達、埃及和美國的斡旋下，以色列和哈瑪斯達成了一項初步為期42天的停火協議。據埃及方面的消息，200輛滿載食品和燃料的卡車已在過境處等候通過。聯合國難民署（UNHCR）也表示，他們向加薩地帶民眾提供的援助物資已准備就緒，總計有4000輛裝載物資的卡車。聯合國的數據顯示，加薩目前90%的居民正處於飢餓狀態。

但是，周日當天從凌晨開始，以色列軍隊繼續對加薩地帶進行軍事攻擊。據巴勒斯坦救援人員的消息，周日的襲擊至少造成13人死亡。

2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊，1200人被殺害，超過250人被劫持到加薩地帶。以色列稍後對哈瑪斯的攻擊進行軍事回應，直至目前，15個月的加薩戰爭已造成46913人死亡，其中大部分為平民。內唐亞胡在停火前夕重申，如果協議失敗，以色列將恢復戰鬥，並實現所有戰爭目標，其中包括徹底摧毀哈瑪斯。

（綜合報導）

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以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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