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以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

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以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭名單延遲原因

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列X官方帳戶公布33名獲釋人質。圖／擷取自以色列X官方帳戶
以色列X官方帳戶公布33名獲釋人質。圖／擷取自以色列X官方帳戶

英國BBC報導，以色列X官方帳戶19日公布將被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯組織釋放的33名以國人質名單，這是以色列和哈瑪斯第一階段停火協議的一部分。以哈停火協議也在格林威治標準時間19日上午9時15分（台灣時間下午5時15分）生效。

獲釋人質名單中，包括當初遭綁架的最年幼和最年長人質。最年幼的人質是畢巴斯（Kfir Bibas），他2023年10月7日遭哈瑪斯綁架時僅9個月大，在被綁架期間度過了2個生日。最年長的人質是86歲的曼祖爾（Shlomo Mantzur）。

以哈第一階段停火協議原定在格林威治標準時間19日6時30分（台灣時間19日下午2時30分）生效。但以國總理內唐亞胡當天稍早稱，哈瑪斯尚未提供今日釋放人質名單，稱除非確定獲釋人質，否則不會開始停火。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）則在一場記者會中說，哈瑪斯未遵守停火協議，國防軍正在加薩走廊持續攻擊。不過，哈瑪斯當天稍早聲明，仍致力於遵守停火協議，首批獲釋人員名單延遲是出於技術原因。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 綁架

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