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以色列收到人質名單…加薩停火協議正式生效！調停國卡達也證實

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列表示已經收到哈瑪斯要釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。圖為數十名流離失所的巴勒斯坦人沿著賈巴利亞薩夫塔維地區的一條道路行走，離開他們避難的加薩附近的地區。法新社
以色列表示已經收到哈瑪斯要釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。圖為數十名流離失所的巴勒斯坦人沿著賈巴利亞薩夫塔維地區的一條道路行走，離開他們避難的加薩附近的地區。法新社

以色列表示已經收到哈瑪斯要釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明說，「根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火將於當地時間上午11時15分生效」。

內唐亞胡稍早警告，除非巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）提供要釋放的人質名單，否則原定當地時間今晨8時30分生效的加薩走廊（Gaza Strip）停火不會如期展開。

人質 以色列 內唐亞胡 加薩走廊 卡達 哈瑪斯 巴勒斯坦

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