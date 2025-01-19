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生變？以軍控沒給人質名單「停火協議未生效」 續攻加薩釀8死、逾25傷

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列軍方今天表示要繼續在加薩走廊發動攻擊，堅稱與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的停火協議仍未生效，因對方尚未給釋放人質名單。圖為加薩，以色列和哈瑪斯因人質名單問題推遲停火，巴勒斯坦人走過廢墟。路透
以色列軍方今天表示要繼續在加薩走廊發動攻擊，堅稱與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的停火協議仍未生效，因對方尚未給釋放人質名單。圖為加薩，以色列和哈瑪斯因人質名單問題推遲停火，巴勒斯坦人走過廢墟。路透

以色列軍方今天表示要繼續在加薩走廊發動攻擊，堅稱與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的停火協議仍未生效，因對方尚未給釋放人質名單。加薩當局稱，以軍最新攻擊造成8死逾25傷。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透過電視轉播發布聲明說：「以色列國防軍（IDF）此刻正持續在加薩地區發動攻擊。根據總理指令，哈瑪斯（Hamas）履行承諾前，停火不會生效。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早警告，除非哈瑪斯提供要釋放的人質名單，否則原定今晨8時30分（台灣時間下午2時30分）生效的加薩走廊（Gaza Strip）停火不會如期展開。

根據法新社拍攝的畫面，在加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah），數以百計民眾於當地時間上午8時30分過後歡呼慶祝，許多人用手機拍照、鼓掌並擁抱彼此，加薩停火原本預計此時生效。

但法新社電視（AFPTV）的影像顯示，在當地時間上午9時左右，加薩走廊東北部冒出陣陣濃煙。以軍宣稱，他們正打擊「加薩北部和中部的若干恐怖組織目標」。

加薩走廊民防機構指出，以色列今天發動攻擊，造成至少8人喪命、超過25人受傷。

人質 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

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