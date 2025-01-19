以哈停戰喊卡？哈瑪斯沒給釋放人質名單 內唐亞胡：沒收到不停火
以色列與哈瑪斯日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分（台灣時間19日下午2時30分）生效。然而，以色列總理19日稱，哈瑪斯尚未提供今日釋放人質名單，稱除非確定獲釋人質，否則不會開始停火。
以色列時報報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在一場記者會中說，哈瑪斯未遵守停火協議，國防軍正在加薩走廊持續攻擊。
以色列總理辦公室表示，尚未收到預定獲釋名單的情況下，內唐亞胡進行徹夜安全評估，已經對以色列國防軍做出指示。
以色列官員稱，3名以色列女性人質原定19日從加薩獲釋，也就是停火協議生效的第一天，且哈瑪斯本應該在18日就提供相關名單。
報導指出，哈瑪斯19日稍早聲明，仍致力於遵守停火協議，首批獲釋人員名單延遲是出於技術原因。
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