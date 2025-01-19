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擔心停火破裂 以色列人質家屬悲喜交加

中央社／ 特拉維夫18日綜合外電報導
自去年10月以哈戰爭爆發以來，特拉維夫幾乎每周末都有群眾聚集抗議，要求盡速讓受困加薩走廊的人質獲釋回家。（中央社）
自去年10月以哈戰爭爆發以來，特拉維夫幾乎每周末都有群眾聚集抗議，要求盡速讓受困加薩走廊的人質獲釋回家。（中央社）

以色列民眾聚集首都特拉維夫要求釋放被關在加薩（Gaza）的人質，不過總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨極右派反對壓力，民眾擔心加薩停火協議可能會破裂。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）入侵以色列南部期間綁走了克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas），他是被關押的最年輕人質，今天剛好是他2歲生日。克菲爾與4歲的哥哥艾利爾（Ariel），還有母親希利（Shiri）和父親雅登（Yarden）共同成為以色列人質苦難的象徵。

在特拉維夫「人質廣場」（Hostage Square）的民眾克希（Sigal Kirsch）說：「我的車上有兩個橘色氣球。」這個顏色已成為畢巴斯兄弟的象徵，他們兩人都是紅髮。

哈瑪斯2023年11月表示，畢巴斯兄弟和他們的母親在以色列空襲中喪生，但以色列軍方尚未證實他們的死訊。

儘管距首批3名人質獲釋僅剩12小時，許多民眾聚集抗議，由於已有太多次希望落空，他們無法相信人質的困境終於要結束了。

遇害人質蒙德（Avraham Munder）的侄子札希羅（Shahar Mor Zahiro）表示：「一旦他們跨越（加薩）邊境與家人團聚，我們或許就能鬆一口氣。」

克希說：「過去一週簡直是地獄。」她每週都會參加位於以色列軍事總部對面人質廣場上的集會。

她說表示：「我們14日確信會簽署停火協議…但直到昨晚才簽署。所以我們非常非常焦慮。」

以色列和哈瑪斯透過調解達成的協議分為3階段。

不過由於以色列總理尼坦雅胡面臨極右派反對停火的壓力，抗議者與人質家屬擔心停火協議將會破裂。

反對協議的極右派以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，他將繼續留在政府，但總理向他承諾戰爭將持續。

札希羅譴責戰爭可能再次爆發的想法。他說：「停止戰鬥，停止戰爭，停止一切。不要再開槍，讓我們一起療傷。這真的很重要，否則未來50年這裡將變成地獄。」

尼坦雅胡今晚再次讓抗議者和人質家屬感到焦慮，他說除非哈瑪斯提交需要釋放的人質名單，否則停火協議無法達成。

尼坦雅胡在電視演說中也表示，以色列「保留重返戰爭的權利」。

哈瑪斯2023年10月7日發動突襲劫持251名人質，其中94人仍關押在加薩走廊（Gaza Strip)，以色列軍方宣稱已有34人死亡。

停火協議的進程漫長，首批33名人質將在42天內分批獲釋，接下來的第2與第3階段仍需協商，這使得停火協議隨時可能破裂。

同樣來自特拉維夫的裴利（Guy Perry）說：「我們期待明天會有一些好消息，但另一方面，我們對同時可能發生之事也保持戒心。」58歲的他形容戰爭終止與人質全部回家的可能，如同隧道盡頭「極為微弱的光」。

人質 以色列 哈瑪斯

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