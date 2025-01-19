快訊

特聘宮鬥／加給是祕密 升「皇貴妃」台大加薪至少6萬

超神奇！他6步驟DIY做「iPhone紙手機架」 網實測：真的可以用

以哈今起停火！內唐亞胡先為重啟戰爭打預防針 第2階永久休兵存變數

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡18日晚間發表電視演說。法新社
以色列總理內唐亞胡18日晚間發表電視演說。法新社

以色列哈瑪斯日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。雙方預計第16天起針對第二階段的永久停火進行談判，以色列總理內唐亞胡卻先打預防針，他在18日表示，若永久停火談判破裂，以色列將再度開戰，更稱這得到美國候任總統川普的支持。

英國廣播公司（BBC）報導，內唐亞胡18日晚間發表電視演說，強調戰爭還沒完，目前停火是「暫時的」，以色列保留對加薩採取行動的權利。他補充，川普與美國總統拜登都支持，「若第二階段談判破局，以色列有權恢復戰鬥」。

衛報報導，內唐亞胡還說，如果我們重啟戰鬥，「將以全新且強而有力的方式進行」。

除此之外，內唐亞胡在電視演說中概述過去15個月戰爭的成果，包含暗殺哈瑪斯首領辛瓦。他說，「我們改變了中東的面貌」，現在哈瑪斯「完全孤立」。

中東 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 戰爭

延伸閱讀

內唐亞胡宣布與哈瑪斯達成協議 極右派部長嗆請辭、以政府瀕臨垮台？

以色列、哈瑪斯「正式簽署停火協議」！以國內閣投票將延至明天

停戰有懸念？以色列延遲批准加薩停火協議 美國務卿說話了

以總理內唐亞胡前列腺切除手術順利 狀況良好

相關新聞

以哈今起停火！內唐亞胡先為重啟戰爭打預防針 第2階永久休兵存變數

以色列與哈瑪斯日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。...

加薩停火協議將生效 以色列擬釋放逾1890名巴勒斯坦囚犯

埃及當局今天表示，在加薩停火協議的第1階段，以色列將釋放超過1890名巴勒斯坦囚犯，以交換33名以色列人質

停火協議生效 以哈互相放人

以色列總理內唐亞胡宣布，該國內閣十八日通過加薩停火與人質釋放協議，「政府已批准人質返還計畫」。斡旋國卡達說，該協議將在當...

結束長達15個月交戰 卡達外交部曝加薩停火協議生效時間點

協助斡旋以色列與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯達成加薩走廊停火協議的中東國家卡達今天表示，協議將於格林威治標準時間19日6時30...

以色列停火首階段擬釋囚737人 含武裝團體前領袖、巴勒斯坦左派議員

以色列政府今天批准分3階段執行的加薩停火與人質釋放協議，以國司法部表示，作為協議第1階段的一環，將釋放737名囚犯及被拘...

以色列內閣批准停火協議先釋95巴囚 伊朗1句話辱以

以色列安全內閣17日批准加薩停火協議，為最快於19日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路，這項協議仍需獲得以色列內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。