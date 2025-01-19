以哈今起停火！內唐亞胡先為重啟戰爭打預防針 第2階永久休兵存變數

以色列與哈瑪斯日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。雙方預計第16天起針對第二階段的永久停火進行談判，以色列總理內唐亞胡卻先打預防針，他在18日表示，若永久停火談判破裂，以色列將再度開戰，更稱這得到美國候任總統川普的支持。

英國廣播公司（BBC）報導，內唐亞胡18日晚間發表電視演說，強調戰爭還沒完，目前停火是「暫時的」，以色列保留對加薩採取行動的權利。他補充，川普與美國總統拜登都支持，「若第二階段談判破局，以色列有權恢復戰鬥」。

衛報報導，內唐亞胡還說，如果我們重啟戰鬥，「將以全新且強而有力的方式進行」。

除此之外，內唐亞胡在電視演說中概述過去15個月戰爭的成果，包含暗殺哈瑪斯首領辛瓦。他說，「我們改變了中東的面貌」，現在哈瑪斯「完全孤立」。