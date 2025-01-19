停火協議生效 以哈互相放人

以色列總理內唐亞胡宣布，該國內閣十八日通過加薩停火與人質釋放協議，「政府已批准人質返還計畫」。斡旋國卡達說，該協議將在當地十九日上午八時半（台灣時間同日下午二時半）生效。以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將開始六周休戰。

以色列安全內閣十七日建議批准該協議後，全體內閣又舉行逾六個小時會議，以色列政府終於十八日凌晨一時宣布批准該協議。紐約時報報導，一名匿名以色列官員透露，閣員們以廿四票比八票通過該協議，反對的閣員大多隸屬譴責該協議的兩個極右派政黨。

該協議的落實，將使加薩自二○二三年十月七日來的十五個月戰火得到喘息。內唐亞胡辦公室說，該協議支持達成戰爭目標。廿日將就任美國總統的川普聲稱，該協議是他與拜登團隊促成。

在加薩的以軍於前述六周停火期間，將往東撤退、離開人口稠密地區。哈瑪斯將釋放九十八名尚未獲釋以色列人質裡的卅三名，其中以年長者和婦女為主。以色列則將釋放近兩千名關押中的巴勒斯坦人。

以色列司法部已公布一份預計十九日起釋放的巴囚名單，九十五名囚犯將於十九日獲釋。

新擴充的釋囚名單包括蘇貝迪，他曾領導巴勒斯坦解放組織最大政黨法塔的武裝支派「艾格撒敢死隊」。巴勒斯坦左派議員賈拉爾也將獲釋，她是巴勒斯坦人民解放陣線要角，該組織遭以色列、美國與歐盟列為恐怖組織。

兩名親哈瑪斯消息人士則告訴法新社，首批將釋放的人質包含三名以國女兵；但哈瑪斯認定達兵役年齡且服完義務役的以色列人都是士兵，包括已退役的平民。白宮預期，十九日下午將有三名女性人質透過紅十字會向以方釋放。

路透報導，該協議達成後，以軍軍機對加薩攻勢依然沉重。當地居民說，以色列戰車十八日砲轟加薩市的澤圖恩區東部，軍機也對加薩中部、南部幾個地方開火。加薩醫護人員說，南部汗尤尼斯西邊的馬瓦希區一處營帳有五人在空襲間死亡。該協議十五日宣布以來，仍約一二三名巴人因以軍轟炸喪生。

該協議生效後，許多巴勒斯坦人可望能返回他們受戰火蹂躪的家園，同時進入加薩的人道援助將增加。世界衛生組織十七日已說，根據停火協議的安排，應該可將輸入加薩的援助物資，擴大到每天約六百輛卡車。