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以色列政府24比8票通過加薩停火協議！15個月血腥衝突將畫下句點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列政府表決通過加薩停火及人質釋放協議，意味以哈在加薩走廊長達15個月的血腥衝突將於19日起畫下句點。法新社
以色列政府表決通過加薩停火及人質釋放協議，意味以哈在加薩走廊長達15個月的血腥衝突將於19日起畫下句點。法新社

以色列總理內唐亞胡辦公室18日清晨宣布，在內閣會議舉行6小時後，以色列政府已經表決通過加薩停火及人質釋放協議，意味以色列與哈瑪斯在加薩走廊長達15個月的血腥衝突將於19日起畫下句點。

根據Axios引述以色列內閣成員消息報導，內唐亞胡政府成員中有24人對停火協議投下贊成票，8人投反對票。

內唐亞胡辦公室發聲明說，停火協議預計於19日開始實施，被扣押在加薩走廊的人質釋放工作將按協議執行。

哈瑪斯17日也發表聲明說，停火協議此前面臨的相關問題已於當天獲得解決，哈瑪斯將根據協議相關程序，公布第一階段獲釋在押人員名單。

停火協議分三階段。第一階段包括全面停火六周，總共有33名以色列人質獲釋，19日先放3個，其餘稍後重獲自由。首先釋放婦孺和50歲以上的男性人質。以色列則將在第一階段結束前釋放所有被關押在以國監獄的巴勒斯坦婦女和19歲以下孩童。若三階段協議實現，總計96名以色列人質將獲釋，交換數千名巴勒斯坦囚犯。

以色列 哈瑪斯

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