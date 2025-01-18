以國安全內閣 批准以哈停火協議

紐約時報等外媒十七日報導，在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解決對停火及釋放人質協議的分歧後，以色列總理內唐亞胡同日下令安全內閣開會，已批准該協議。

前述的安全內閣會議原定十六日召開，但以哈雙方在最後一刻出現爭端，該協議也使內唐亞胡領導的執政聯盟內部出現裂痕。極右翼的國安部長班吉維爾當天表明，若協議獲批准，他和「猶太力量黨」的閣員將退出內閣，但不會退出執政聯盟。班吉維爾也呼籲同屬極右翼的財長、「宗教錫安主義黨」領袖史莫特里奇請辭。

內唐亞胡辦公室十七日稍早聲明，已下令安全內閣開會表決該協議。美國國務卿布林肯十六日說，有信心協議將如期在十九日生效。

哈瑪斯方面，也可望於十九日依該協議對第一階段停火的規定，釋放首批綁架的人質。此一為期六周的階段共將釋放卅三名以國人質，包括所有女性（無論是軍人或平民）、孩童和年逾五十歲的男性。

美國總統當選人川普十六日則向保守派電台節目主持人邦奇諾強調，要是沒有他與即將上路的執政團隊施壓，以哈絕無可能達成該協議。他指稱，「我們改變這件事的方向，還改得很快。坦白說最好在我（廿日）就任前搞定」。