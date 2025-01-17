距加薩停火更近一步！以色列安全內閣批准與哈瑪斯達成協議
以色列總理內唐亞胡的辦公室17日發出聲明表示，以色列安全內閣已經批准與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的停火和人質協議，朝著生效邁出重要的一步。
NBC新聞報導，聲明指出，「審查所有政治、安全和人道主義層面之後，加上認識到擬議協議有助於戰爭目標實現，國家安全事務部長委員會（政治安全內閣）推薦政府批准擬議綱要」。
根據CNN報導，以國安全內閣11名有表決權的成員以簡單多數票批准了該協議。
BBC與NBC新聞指出，以哈停火與人質協議現在距離實施又近了一步，現將提交給預計當地時間今天下午3時30分召開的全體內閣會議討論與表決。以國總理辦公室指出，如果協議獲得通過，停火可能於19日開始，第一批人質將獲得釋放。
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