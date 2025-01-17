以哈達成停戰協議 紅海可以安全航行了嗎？馬士基這麼說

以色列與哈瑪斯15日宣布達成停戰協議，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）預料將暫停襲擊行經紅海船隻和以色列。然而，航運巨擘馬士基（Maersk）卻審慎以對，認為不宜太快恢復紅海航線。

彭博資訊報導，胡塞組織領導人在以哈停火協議公布次日表示，該組織將跟隨該協議，暫停對船隻攻擊，但「將監督協議的執行情況，若協議遭破壞，將立即對巴勒斯坦提供武力支持」。

以哈停火協議預定19日起生效，但仍須由以色列安全內閣批准。

馬士基透過電郵聲明表示，「將持續密切監控中東情勢，並在安全無虞的情況下，回到紅海，恢復連接紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab el-Mandeb）航線」，「要討論合適的時機還太早，但這是必經的過程」。

胡塞自2023年底開始攻擊行經曼德海峽船隻，迫使多數與西方國家有關聯的歐-亞航線貨櫃船，不得不避開紅海，繞道非洲南部，導致全球航運運能受到擠壓，推升運價。

埃及當局也表示，去年來自蘇伊士運河的營收驟減70億美元以上，或60%左右。