快訊

還能上車嗎？台積電法說後 七大外資目標價全漲了

婆婆返還老公1物品 媳婦驚喜嗨喊：今年好過年了

現場加碼！黃仁勳出席緯創尾牙透露下大單 10名幸運兒喜獲紅包

聽新聞
0:00 / 0:00

以哈達成停戰協議 紅海可以安全航行了嗎？馬士基這麼說

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
以色列與哈瑪斯15日宣布達成停戰協議，胡塞組織預料將暫停襲擊行經紅海船隻，但馬士基告誡，不宜太快恢復紅海航線，表示將持續監控中東情勢。路透
以色列與哈瑪斯15日宣布達成停戰協議，胡塞組織預料將暫停襲擊行經紅海船隻，但馬士基告誡，不宜太快恢復紅海航線，表示將持續監控中東情勢。路透

以色列哈瑪斯15日宣布達成停戰協議，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）預料將暫停襲擊行經紅海船隻和以色列。然而，航運巨擘馬士基（Maersk）卻審慎以對，認為不宜太快恢復紅海航線

彭博資訊報導，胡塞組織領導人在以哈停火協議公布次日表示，該組織將跟隨該協議，暫停對船隻攻擊，但「將監督協議的執行情況，若協議遭破壞，將立即對巴勒斯坦提供武力支持」。

以哈停火協議預定19日起生效，但仍須由以色列安全內閣批准。

馬士基透過電郵聲明表示，「將持續密切監控中東情勢，並在安全無虞的情況下，回到紅海，恢復連接紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab el-Mandeb）航線」，「要討論合適的時機還太早，但這是必經的過程」。

胡塞自2023年底開始攻擊行經曼德海峽船隻，迫使多數與西方國家有關聯的歐-亞航線貨櫃船，不得不避開紅海，繞道非洲南部，導致全球航運運能受到擠壓，推升運價。

埃及當局也表示，去年來自蘇伊士運河的營收驟減70億美元以上，或60%左右。

以色列 哈瑪斯 紅海 航線 葉門 馬士基

延伸閱讀

祝賀哈瑪斯勝利 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」

以哈達成停火協議 外交部表達歡迎與肯定

以哈協議停火待以內閣批准 川普：沒我方團隊參與不可能談成

停戰有懸念？以色列延遲批准加薩停火協議 美國務卿說話了

相關新聞

祝賀哈瑪斯勝利 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」

美國CNN報導，伊朗外交部聲明指出，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱加薩停火協議代表以色列「投降」，並重...

以哈達成停戰協議 紅海可以安全航行了嗎？馬士基這麼說

以色列與哈瑪斯15日宣布達成停戰協議，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）預料將暫停襲擊行經紅海船隻和以色列。然而，航運巨擘...

距加薩停火更近一步！以色列安全內閣批准與哈瑪斯達成協議

以色列總理內唐亞胡的辦公室17日發出聲明表示，以色列安全內閣已經批准與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的停火和人質協議，朝著生...

以哈決定停火後開羅平靜如常 僅巴人守電視歡呼

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）15日簽署停火協議，定居開羅的巴勒斯坦人當晚在當地一家小吃店一同聆聽電視新聞...

影／布林肯告別記者會被鬧場 2記者怒嗆「罪犯」：功業是種族滅絕

美國國務卿布林肯16日舉行任內最後一次記者會，卻遭2名記者多次打斷，激烈質問美國支援以色列與他處理加薩戰爭的方式。

大馬社運團體樂見加薩停火 籲承認巴勒斯坦建國權利

以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」達成分階段停火協議，預定將於19日生效。長期聲援巴勒斯坦的馬來西亞社運團體今天指出，停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。