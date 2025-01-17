祝賀哈瑪斯勝利 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」
美國CNN報導，伊朗外交部聲明指出，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。
阿拉奇16日傍晚和加薩走廊哈瑪斯領袖、停火談判哈瑪斯代表團負責人的哈雅（Khalil al-Hayya）通話，證實伊朗支持停火協議，並祝賀哈瑪斯在對抗以色列取得「勝利」。
阿拉奇表示，「哈瑪斯的堅韌迫使占領政權（以色列）投降，並接受停火協議和換囚」。
哈瑪斯則在一份聲明中說，哈雅感謝伊朗，並稱停火協議達成部分歸功於伊朗在戰爭期間的支持，特別是伊朗去年對以色列進行的兩次軍事襲擊。
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