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祝賀哈瑪斯勝利 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇去年12月30日和阿曼外交部長布賽義迪在伊朗首都德黑蘭舉行聯合記者會。法新社
伊朗外交部長阿拉奇去年12月30日和阿曼外交部長布賽義迪在伊朗首都德黑蘭舉行聯合記者會。法新社

美國CNN報導，伊朗外交部聲明指出，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯

阿拉奇16日傍晚和加薩走廊哈瑪斯領袖、停火談判哈瑪斯代表團負責人的哈雅（Khalil al-Hayya）通話，證實伊朗支持停火協議，並祝賀哈瑪斯在對抗以色列取得「勝利」。

阿拉奇表示，「哈瑪斯的堅韌迫使占領政權（以色列）投降，並接受停火協議和換囚」。

哈瑪斯則在一份聲明中說，哈雅感謝伊朗，並稱停火協議達成部分歸功於伊朗在戰爭期間的支持，特別是伊朗去年對以色列進行的兩次軍事襲擊。

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 美國

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