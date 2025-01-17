以哈決定停火後開羅平靜如常 僅巴人守電視歡呼

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）15日簽署停火協議，定居開羅的巴勒斯坦人當晚在當地一家小吃店一同聆聽電視新聞，孩童們則搖旗歡呼。埃及總統塞西也在嚴禁任何公開集會活動之際，透過臉書官方頁面表示歡迎。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及、卡達以及美國15日發布共同聲明表示，以色列和哈瑪斯已簽署一項交換戰俘和人質，以及朝向加薩永久停火的協議。

一些定居開羅的巴勒斯坦人於15日當晚，在開羅一家巴勒斯坦料理小吃店內，專注地聆聽電視新聞報導有關以哈停火協議的消息，隨後孩童們站上餐桌，邊搖晃巴勒斯坦國旗，邊歡唱巴勒斯坦歌曲。

媒體NewsNine在小吃店內採訪到兩名巴勒斯坦籍民眾。一名說，感謝真主守護巴勒斯坦人民。另一名則表示，雖然加薩所有的基礎設施和醫院都已被摧毀殆盡，但韌性堅強的巴勒斯坦人會儘快重建家園，而且絕對不會從自己的土地退讓出去，一吋都不讓。

根據巴勒斯坦衛生當局在過去15個月以哈戰爭期間內的估計，至少有11萬5000名巴勒斯坦人在戰爭期間從加薩越過「拉法關卡」（Rafah Crossing）進入埃及。以色列於2024年5月關閉拉法關卡靠巴勒斯坦一側的關卡，使得人道援助物資無法再從埃及進入加薩。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）15日在社群平台臉書（facebook）總統官方頁面上表示：「這項協議簽署後首要工作是排除障礙，解決當前人道災難局面。我呼籲加快向加薩人民提供緊急人道援助。埃及也將永遠捍衛巴勒斯坦人民的合法權利。」

塞西表示，埃及期待透過「兩國解決方案」來實現長期和平，並確保以色列和巴勒斯坦兩國所有人民都享有穩定、安全和發展。

由於埃及2011年革命紀念日「1月25日」即將到來，埃及政府戒備更加森嚴，開羅市區重要道路都駐有鎮暴車，還有士兵在側隨時提槍巡邏。不具名知情人士告訴中央社，從幾天前開始，即有便衣警察在路上隨機盤查機車騎士和檢查騎士手機內容，以防止人民出現任何集會和抗議行動的意圖。因此，15日停火協議公開發布後至17日當地時間上午，開羅市區生活景象一切如常，社交媒體上也未出現埃及民眾針對停火協議達成的公開慶賀。

中央社記者走訪開羅最著名的巴勒斯坦料理餐廳Beet Lahm時，餐廳人員表示正常營業，沒有特別安排慶祝活動。