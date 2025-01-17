以色列內閣將開會討論停火 美稱「有信心」如期實施協議

以色列總理內唐亞胡辦公室表示，加薩停火與人質釋放協議最終細節敲定後，以色列安全內閣預定於今天開會；美國則表示「有信心」停火協議將按計畫於本週末開始生效。

法新社報導，如果獲以色列內閣批准，停火協議將於19日生效，內容包括互相釋放以色列人質與巴勒斯坦囚犯，隨後將商定戰爭永久結束的條款。

除了外交方面外，加薩走廊（Gaza Strip）救援人員昨天表示，以色列空襲造成數十人死亡。以色列軍方則表示，過去一天內轟炸加薩約50個目標。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天指控巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）違反協議中的關鍵內容，試圖藉此逼迫以色列在最後一刻讓步，但哈瑪斯否認指控。

內唐亞胡辦公室今天清晨表示，已達成「釋放人質的協議」，且內唐亞胡下令安全內閣今天稍晚召開會議，並說「政府隨後將召開會議以批准這項協議」。

至少兩名內閣成員表態反對停火，其中極右派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）表示，如果這項「不負責任」的協議獲得批准，他和黨內同僚將退出內閣，但不會退出執政聯盟。

極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）也反對停火，稱這是「危險的協議」。

但參與數個月調解工作的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，他相信停火將如期實現。

他說：「我有信心，並且完全預期將如我們所說那樣，於週日開始實施（停火）。」