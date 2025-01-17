以色列極右派部長反對停火協議 揚言退出內閣
以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天表示，如果加薩停火與人質釋放協議獲得批准，他和黨內同僚將退出內閣，但他們不會退出執政聯盟。
法新社報導，他在今晚舉行的記者會上表示：「如果這項不負責任的協議獲得批准並實施，猶太力量黨（Jewish Power）將不再是政府的一部分，且會棄之而去。」他同時表示，若停火協議破局，他們可能會改變立場。
他說：「如果為了實現尚未達成的戰爭目標，而重啟對（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的戰爭，並加強力度，我們將重新加入政府。」
班吉維爾與另外兩名猶太力量黨的議員都在以色列內閣中任職，他們在總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）於以色列國會擁有68席的執政聯盟中占6席。
即便班吉維爾揚言退出內閣，他仍表示，猶太力量黨「不會推翻尼坦雅胡」。
班吉維爾也呼籲極右派財政部長、宗教錫安主義黨（Religious Zionism）領袖史莫特里奇（BezalelSmotrich）辭職。
史莫特里奇稍早曾表示，停火協議對以色列的安全造成「危險」。
班吉維爾發表上述言論後，尼坦雅胡所屬的聯合黨（Likud）在聲明中表示：「無論誰瓦解右翼政府，都將永遠蒙羞。」
聲明還指出，停火協議將有助以色列讓「存活的人質獲釋人數達到最多…並實現能夠保證以色列未來世代安全的成就」。
班吉維爾和史莫特里奇都曾一再要求繼續加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，班吉維爾甚至表示，他先前曾多次阻止達成停火協議。
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