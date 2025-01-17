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內唐亞胡宣布與哈瑪斯達成協議 極右派部長嗆請辭、以政府瀕臨垮台？

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
以色列總理內唐亞胡17日宣布與哈瑪斯達成人質釋放協議，同一天稍後將先召開安全內閣會議，之後再召開內閣全體會議，以批准這項眾所期待的協議。美聯社
以色列總理內唐亞胡17日宣布與哈瑪斯達成人質釋放協議，同一天稍後將先召開安全內閣會議，之後再召開內閣全體會議，以批准這項眾所期待的協議。美聯社

以色列總理內唐亞胡17日宣布與哈瑪斯達成人質釋放協議，同一天稍後將先召開安全內閣會議，之後再召開內閣全體會議，以批准這項眾所期待的協議。然而，以色列國安部長已揚言，若協議通過，他的政黨將退出內唐亞胡內閣，並號召其他極右派政黨同進退。這將使得內唐亞胡的執政聯盟命懸一線。

「總理內唐亞胡從談判小組得知，雙方已就釋放人質達成協議。」內唐亞胡辦公室在聲明中指出。美聯社報導，內唐亞胡面臨國內巨大的壓力，家屬懇請他把人質釋放置於政治考量之上。

但以色列在停火與人質釋放協議上的分歧在16日暴露無遺，執政聯盟的重要夥伴與內閣成員班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）威脅辭職，稱停火 「魯莽」，並將 「破壞以色列的所有成果」。

班吉維爾的猶太力量黨離開，將使執政聯盟在以色列國會（Knesset）席次從68席減少到62席，在總共120個國會席次中，僅保有最微弱的過半多數。班吉維爾表示，若以色列恢復戰爭，他的政黨將重返聯盟。

美聯社指出，班吉維爾的退出不會導致政府垮台或停火協議失敗，但此舉在微妙的時刻使以色列政局變得不穩。班吉維爾呼籲其他極右派政黨一起遞辭呈，若有人跟進則可能導致政府垮台。

例如，隸屬宗教錫安主義黨的財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）也強烈反對該協議，要求內唐亞胡承諾在第一階段停火後恢復對哈瑪斯的戰爭，作為他的政黨留在聯盟中的條件。

以色列 哈瑪斯

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