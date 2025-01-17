以色列、哈瑪斯「正式簽署停火協議」！以國內閣投票將延至明天
以色列時報報導，一名調停國阿拉伯官員證實，以色列與哈瑪斯的談判代表已在卡達首都多哈簽署停火協議、同意釋放人質。
該官員指出，停火協議於15日宣布後，談判代表仍繼續開會，以敲定實施細節。其中一個爭議點是用以交換人質的巴勒斯坦囚犯獲釋名單，該問題最終由調解國解決，也讓以色列與哈瑪斯得以簽署協議。
以色列總理內唐亞胡16日延遲就停火協議進行投票的內閣會議，指控哈瑪斯在最後一刻背棄協議的部分內容，揚言要等到協議簽署後再進行投票。
以色列安全內閣將改於17日召開會議，但以色列官員透露，內閣全面投票將於18日進行，也就是說可能導致原定19日生效的停火協議，延至20日才會生效。
加薩當局指出，自從宣布停火協議以來，以色列持續空襲當地，死亡人數已達86人。
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