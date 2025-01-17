停戰有懸念？以色列延遲批准加薩停火協議 美國務卿說話了

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在交戰15個月後終於同意停火，預定在19日生效。但以色列總理內唐亞胡16日延遲就停火協議進行投票的內閣會議，指控哈瑪斯在最後一刻背棄協議的部分內容。

在卡達、埃及和美國數月的斡旋下，以色列與哈瑪斯15日達成停火協議，但是協議必須獲得以色列安全內閣和政府同意才能執行。

以色列總理辦公室16日釋出聲明表示，「哈瑪斯背棄與調解人員以及以色列達成的部分協議，企圖在最後一刻勒索退讓。在調解人員通知以色列哈瑪斯已接受協議的所有內容之前，以色列內閣不會召開會議」。

路透報導，以色列內閣因為多位部長意見分歧，已經延遲批准與哈瑪斯停火的協議，媒體報導稱，可能會在17日或18日投票表決。內唐亞胡政府內的強硬派仍然希望阻止該協議，不過大多數部長預計將支持該協議，並確保其獲得批准。

哈瑪斯政治局成員里什克（Izzat al-Rishq）隨後在社群平台上聲明，哈瑪斯 「承諾遵守調解人員宣布的停火協議」。

對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日表示，談判代表仍需在最後一刻處理懸而未決的問題，但加薩走廊應按照計畫在19日開始停火。

另一名美國官員透露，雙方在清掃最後的障礙上，已取得良好進展，唯一的爭議是關於哈瑪斯要釋放的囚犯身分，目前調解人員正在解決此問題。