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以哈停火／被問川普有功 拜登嗆：開什麼玩笑

聯合報／ 記者陳熙文、編譯盧思綸／連線報導

美國總統拜登十五日說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成加薩走廊停火及人質協議，是耗時數月鍥而不捨、排除萬難的美國外交成果。總統當選人川普同日說，這是他去年十一月當選帶來的結果。

拜登在白宮記者會被記者提問以哈停火，川普是否也有功勞時，正準備離開現場的拜登回頭看了記者一眼說，「這是在開什麼玩笑？」

拜登表示，去年五月卅一日就提出該協議的輪廓，並獲聯合國安理會支持；他的外交政策從未放棄促成以哈停火的目標。

川普則在自家社群媒體「真實社群」寫道，這項史詩般的協議之所以能達成，無疑出於他去年總統大選取得歷史性的勝利。

川普還說，在他的中東特使威特科夫努力下，川普團隊會持續與以色列及盟友密切合作，以確保加薩不會又淪為恐怖分子避風港。川普強調，自己還沒重返白宮，就已完成這麼多工作；其團隊已全部就位，將為美國贏得勝利。

不過紐約時報及美國有線電視新聞網（CNN）報導說，拜、川二人是缺一不可的功臣。為推動協議，拜登的中東特使麥格克在卡達待了數周，川普也派威特科夫赴中東。麥格克聚焦協議細節，威特科夫則向內唐亞胡轉達川普的期望。白宮國安會發言人柯比說，麥、威每天數度交換意見，雙方協調順暢。

以色列 哈瑪斯

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