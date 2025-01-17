1.7萬民兵亡 哈瑪斯軍力受重創

紐約時報十五日報導，以哈鏖戰十五個月，哈瑪斯民兵廿一個營被連根拔起，以軍宣稱擊斃一點七萬名民兵，哈瑪斯軍事實力受重創。

分析家指出，如今哈瑪斯再發動持久與協同作戰的能力已被大幅削弱。以色列已摧毀大量哈瑪斯的軍事硬體，並癱瘓許多哈瑪斯用以運輸或貯藏物資的地道。以色列去年五月奪占沿加薩南部邊界的一帶土地，使哈瑪斯將軍事補給及人員從埃及運到加薩的管道均告斷絕。

多位哈瑪斯高層已死亡。卡薩姆旅最高指揮官德伊夫去年七月被殺，政治領袖哈尼雅同月也被擊斃，繼任的辛瓦去年十月被殺。

以軍前高階軍官、倫敦國王學院學者布列格曼說，以軍動用地面部隊等龐大軍力在加薩作戰十五個月，盡可能摧毀哈瑪斯在當地的諸多設施。但哈瑪斯當然還是能堅稱並未完全倒下，沒舉白旗投降。

另外，由伊朗在背後支持的中東地區代理人網絡「抵抗軸心」，這十五個月來也被打得七零八落。

以色列去年九月加大攻擊黎巴嫩真主黨力道，空襲真主黨成員及其基礎設施，殺死其最高領袖納斯拉勒，真主黨發給其成百上千名成員的呼叫器同時被引爆，無差別地殺傷該組織眾多成員與黎巴嫩平民。

接著以色列入侵黎巴嫩南部，直到去年十一月才達成停火協議撤軍。去年十二月八日敘利亞反抗軍推翻敘國總統阿塞德，阿塞德家族約達半世紀的統治戛然而止，抵抗軸心再缺一塊，伊朗經敘國運補武器給真主黨的重要管道也因此關閉。