以哈第二階段永久停火 考驗仍大

英國金融時報十五日報導，以哈協議第一階段要求實施六周停火，雙方停止交戰。以軍將開始往東重新部署，撤出加薩的人口密集區，進入以方所稱的緩衝區，該區由以色列控制並鄰近以哈邊界。

重要的是在第一階段結束時，協議要求以軍撤離橫跨加薩中部的那札林走廊，並在五十天內撤出加薩與埃及的邊界。

邊境的拉法關卡也將重新開放。該關卡去年五月遭以色列占領並嚴重受損，重啟後將恢復加薩與外界的唯一聯繫。

第一階段停火六周，以實現全面、徹底的停火。哈瑪斯將釋放卅三名以色列人質，每周至少釋放三人，以尚在人世者優先；哈瑪斯每釋放一名平民人質，以色列將釋放卅名關押的巴勒斯坦囚犯。

除了流離失所的巴人將可重返家園，這六周每天准許六百輛裝載人道物資的車輛進入加薩。有以色列官員指稱，以方堅持在加薩從南到北的檢查站，委託民間公司負責確認巴勒斯坦武裝分子不會趁機混入回到加薩。

協議實施第十六天時將進入第二階段，預計同樣為期六周。哈瑪斯將釋放全部剩餘人質，並達成永久停火，以軍也將全面撤離加薩。第三階段重建加薩的作業將由埃及、卡達和聯合國負責監督。

該報導指出，協議條款能否落實，以哈雙方均有風險。第二階段將達成永久停火，但細節有待商榷。分析家認為，第二與第三階段將合併進行的可能性愈來愈大。

以色列總理內唐亞胡的承諾將面臨考驗，他此前再三強調排除同意永久結束戰爭，或從加薩撤軍的可能性，除非以色列已獲得「完全勝利」並「完全摧毀哈瑪斯」。這使第一階段到期後，以哈戰火復燃可能性很大。屆時有賴已是美國總統的川普等國際社會施壓，可能會迫使內唐亞胡繼續落實協議。