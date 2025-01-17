「重生了」 聽到停火 加薩巴人喜極而泣

加薩走廊巴勒斯坦人十五日聽聞以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火的消息後，開心上街慶祝。有人沉浸在等待已久的喜悅中，有人則是吹口哨並鼓掌歡呼，高呼「真主至大」。

五個孩子的巴勒斯坦婦女伽達說，「我很高興。沒錯，我在哭，但這是喜悅的淚水」。在一年多的加薩戰爭期間，她被迫逃離加薩的家園躲避戰火。

伽達在加薩中部城市迪爾巴拉一個避難所接受路透採訪時說，「我們（加薩巴人）重生了，每拖延一小時，以色列就會做出新一輪的屠殺，我們希望這一切現在全都結束」。該市居民上街擁抱並打手機給親朋好友告知這項好消息。

當協議達成的消息從卡達杜哈傳出後，加薩南部大城汗尤尼斯的年輕人就忍不住拿鈴鼓和號角等樂器，上街載歌載舞慶祝。人山人海的群眾在喇叭聲中歡呼，還揮舞巴勒斯坦旗幟。

另外，協議還規定哈瑪斯將會釋放人質，以交換遭以色列關押的巴勒斯坦囚犯。對此，不少以色列人質的親人均抱持審慎樂觀態度。以色列一個旨在促使內唐亞胡政府達成釋放人質協議的公民團體「人質與失蹤家庭論壇」十五日聲明，對這項能將親人帶回家的協議，「我們感到無比的喜悅及解脫」。

但該團體也在聲明提到，「我們對協議恐無法完全實施、人質恐無法返家的可能性也深感焦慮與擔憂」，「我們迫切地敦促盡快做出安排，以確保協議的每個階段皆能執行」。

以色列人質摩西的侄女町卡瓦就對美國福斯新聞提到，她聽到達成協議的消息後差點喘不過氣，並坦言除非真的接到摩西獲釋、能去探望他的電話，「我們都無法確定這會成真」，而此前已有多次都差點達成協議。

強烈反對該協議的以色列財長史莫崔赫則批評，這對以國國安是既糟糕又危險的協議。