以哈協議停火 邁向終戰 將分三階段撤兵及釋放人質

經濟日報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合外電
歷經15個月戰火，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表達成初步停火和釋放人質協議。路透
歷經15個月戰火，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表達成初步停火和釋放人質協議。路透

加薩走廊戰火歷經15個月後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表15日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段為期六周，期間將持續協商，以達成終戰方案。

卡達總理穆罕默德15日在杜哈宣布，前述協議自19日起生效，居間的卡達、埃及與美國將合作確保協議落實。拜登15日在白宮表示，「終於，我能宣布以哈已達成停火及人質協議」，「這是我經歷過的最艱難談判之一」。

美國總統當選人川普15日也在自家社群媒體Truth Social寫道，「我們已就中東人質達成協議，他們很快就會獲釋」。

以色列總統赫佐格樂見達成協議，並呼籲總理內唐亞胡內閣批准。內唐亞胡15日晚間聲明，部分細節雖有待敲定，但可望很快解決。

20日將卸任的拜登說，協議將分三階段實施，以軍在第一階段將完全撤離加薩的人口稠密區；哈瑪斯釋放33名人質；數十萬名因戰火而流離失所的巴勒斯坦居民可重返加薩家園。第一階段的六周，若未能談妥永久結束這場戰爭的方案，只要以哈雙方願繼續停火並留在談判桌，協議仍將有效，直到完成第二階段的協商。第二階段的協商將自第一階段實施後的第16天展開。

第二階段，哈瑪斯將釋放剩餘的倖存人質，包括以軍男性軍人還有役男，以軍則全面撤出加薩；在最後的第三階段，哈瑪斯將歸還罹難人質的遺骸，以及加薩的重建工作、建立當地新的治理及安全架構。

內唐亞胡15日聲明雖感謝美國協助交涉，並點名拜登與川普促成協議，但未表明接受協議，只提到待某些細節確定後將做出正式回應。不過內唐亞胡16日再發聲明，指控哈瑪斯違反跟相關談判代表及以色列達成協議的部分條款，除非談判代表通知以方，哈瑪斯已接受所有條款，否則以色列不會就協議的批准召開內閣會議。

哈瑪斯高官雷希克16日則說，該武裝團體會致力這項協議。

以色列 哈瑪斯

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