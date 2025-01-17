以哈協議停火 邁向終戰 將分三階段撤兵及釋放人質

加薩走廊戰火歷經15個月後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表15日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段為期六周，期間將持續協商，以達成終戰方案。

卡達總理穆罕默德15日在杜哈宣布，前述協議自19日起生效，居間的卡達、埃及與美國將合作確保協議落實。拜登15日在白宮表示，「終於，我能宣布以哈已達成停火及人質協議」，「這是我經歷過的最艱難談判之一」。

美國總統當選人川普15日也在自家社群媒體Truth Social寫道，「我們已就中東人質達成協議，他們很快就會獲釋」。

以色列總統赫佐格樂見達成協議，並呼籲總理內唐亞胡內閣批准。內唐亞胡15日晚間聲明，部分細節雖有待敲定，但可望很快解決。

20日將卸任的拜登說，協議將分三階段實施，以軍在第一階段將完全撤離加薩的人口稠密區；哈瑪斯釋放33名人質；數十萬名因戰火而流離失所的巴勒斯坦居民可重返加薩家園。第一階段的六周，若未能談妥永久結束這場戰爭的方案，只要以哈雙方願繼續停火並留在談判桌，協議仍將有效，直到完成第二階段的協商。第二階段的協商將自第一階段實施後的第16天展開。

第二階段，哈瑪斯將釋放剩餘的倖存人質，包括以軍男性軍人還有役男，以軍則全面撤出加薩；在最後的第三階段，哈瑪斯將歸還罹難人質的遺骸，以及加薩的重建工作、建立當地新的治理及安全架構。

內唐亞胡15日聲明雖感謝美國協助交涉，並點名拜登與川普促成協議，但未表明接受協議，只提到待某些細節確定後將做出正式回應。不過內唐亞胡16日再發聲明，指控哈瑪斯違反跟相關談判代表及以色列達成協議的部分條款，除非談判代表通知以方，哈瑪斯已接受所有條款，否則以色列不會就協議的批准召開內閣會議。

哈瑪斯高官雷希克16日則說，該武裝團體會致力這項協議。