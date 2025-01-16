以哈達成停火協議 漢莎航空2月1日復飛特拉維夫
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布達成停火與換俘協議的一天後，德國漢莎航空集團今天宣布，從2月1日起將復飛往返以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的旗下航班。
法新社報導，漢莎航空集團（Lufthansa）發布聲明指出：「從2025年2月1日起，往返特拉維夫的航班將復飛。」
但根據美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天表示，除非哈瑪斯（Hamas）讓步，否則他的內閣不會同意加薩走廊（Gaza Strip）停火並互相釋放以方人質與巴勒斯坦囚犯的協議。
尼坦雅胡的辦公室指控哈瑪斯背棄部分協議內容，試圖「在最後一刻強逼（以色列）讓步」，但尼坦雅胡辦公室方面對此未多做說明。以色列內閣預計今天批准這項協議。
卡達和美國昨天宣布，以色列與哈瑪斯之間達成停火及人質釋放協議，並表示希望此舉能為永久終結加薩戰爭鋪路，加薩居民得知消息後開心上街慶祝。
不過，以色列在達成停火協議同時卻空襲加薩走廊，過去一天造成至少48死。在過往的衝突中，以哈雙方都會在停火協議生效前的最後階段升高軍事行動，藉此展現實力。
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