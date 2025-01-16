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以哈達成停火協議 漢莎航空2月1日復飛特拉維夫

中央社／ 法蘭克福16日綜合外電報導
以色列宣布和哈瑪斯停火，德國漢莎航空集團宣布，從2月1日起將復飛往返以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的旗下航班。 路透社
以色列宣布和哈瑪斯停火，德國漢莎航空集團宣布，從2月1日起將復飛往返以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的旗下航班。 路透社

以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布達成停火與換俘協議的一天後，德國漢莎航空集團今天宣布，從2月1日起將復飛往返以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的旗下航班。

法新社報導，漢莎航空集團（Lufthansa）發布聲明指出：「從2025年2月1日起，往返特拉維夫的航班將復飛。」

但根據美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天表示，除非哈瑪斯（Hamas）讓步，否則他的內閣不會同意加薩走廊（Gaza Strip）停火並互相釋放以方人質與巴勒斯坦囚犯的協議。

尼坦雅胡的辦公室指控哈瑪斯背棄部分協議內容，試圖「在最後一刻強逼（以色列）讓步」，但尼坦雅胡辦公室方面對此未多做說明。以色列內閣預計今天批准這項協議。

卡達和美國昨天宣布，以色列與哈瑪斯之間達成停火及人質釋放協議，並表示希望此舉能為永久終結加薩戰爭鋪路，加薩居民得知消息後開心上街慶祝。

不過，以色列在達成停火協議同時卻空襲加薩走廊，過去一天造成至少48死。在過往的衝突中，以哈雙方都會在停火協議生效前的最後階段升高軍事行動，藉此展現實力。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 漢莎航空

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