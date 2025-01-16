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以哈停火協議才簽下 加薩再遭以色列空襲釀20死

中央社／ 加薩走廊15日綜合外電報導
加薩民防機構發言人巴薩爾表示，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。路透社
加薩民防機構發言人巴薩爾表示，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。路透社

加薩民防機構表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天才宣布達成停火協議，加薩隨即遭受以色列空襲，造成至少20人喪生。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社說，加薩地區遭受了數次襲擊，至少有20人死亡，其中包括加薩市的18人。

巴薩爾說，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。

路透社也報導，加薩居民和當局表示，在停火和人質釋放協議才宣布數小時後，以色列就加強對加薩的攻擊。

據報導，一名涉及停火談判的巴勒斯坦官員表示，調解人正試圖說服雙方在停火協議19日生效前，暫停敵對行動。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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