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加薩停火協議達成 拜登辛苦耕耘川普收割

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，讓美國總統拜登嚐到了五味雜陳的勝利滋味；再過幾天，拜登就要將白宮大位移交給候任總統川普。

法新社報導，拜登去年5月31日首度提出以色列與哈瑪斯停火協議藍圖，但外交努力一再失敗，儘管美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月在特拉維夫（Tel Aviv）警告說，這可能是雙方達成協議的最後機會。

美國總統當選人川普內定的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）本月11日與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，以推動加薩停火。

在協議達成之際，魏科夫和拜登的中東特使麥格克（Brett McGurk）一同會見了以哈之間的重要調解人卡達領袖，成了美國近代史上前所未見的場面。

川普很快誇口說，這項「史詩級」的協議，是因為他去年11月當選美國總統「才得以實現」。

記者詢問拜登，以哈達成停火協議究竟該歸功於他還是川普時，拜登回應道，「這是在開玩笑嗎？」說完便離去。

即將卸任的拜登在向全國發表告別演說前表示，讓川普團隊參與這次加薩停火談判，是要讓美國「齊力發聲」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，有好消息傳出時，各方爭相居功的情況並不罕見。

她談到拜登時說：「我能說的是，總統做到了（促成加薩停火）。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中東計畫主任艾特曼（Jon Alterman）同意川普勝選後所造成的不確定性，有助這項協議達成。

但華府智庫中東研究所（MEI）資深研究員卡圖勒斯（Brian Katulis）表示，比起川普，更大的因素是中東局勢不斷變化，哈瑪斯及背後撐腰的伊朗都遭受重大打擊。

以色列已重挫伊朗在黎巴嫩的盟友真主黨（Hezbollah），並摧毀了伊朗的防空系統，而伊朗在阿拉伯世界的主要盟友、敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權在上個月被敘國反抗軍推翻。

卡圖勒斯說：「我不認為川普的威脅和咆哮對以哈雙方有很大影響，我認為達成停火協議主要是拜登和其團隊的貢獻。」

以色列 哈瑪斯

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