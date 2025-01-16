快訊

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（左）和候任總統川普（右）雙雙對以哈停火稱功勞。美聯社
美國總統拜登（左）和候任總統川普（右）雙雙對以哈停火稱功勞。美聯社

國際社會引頸期盼的加薩停火協議15日終於實現，長達15個月戰爭在以美國為首的斡旋下促成，總統拜登和候任總統川普雙雙邀功。這次協議是基於拜登政府去年5月提案作為框架，而川普則多次重話威脅在就職典禮前停火，如此說來，休兵成真的幕後功臣是誰？

路透報導，拜登15日晚間發表告別演說，開頭即把以哈停火歸功於自己。他表示，這是「我所經歷過的最艱難的談判之一」。離開講台時，記者追問協議應歸功於他獲川普時，拜登冷回，「是在開玩笑嗎？」，說完便離開了。

而川普也迅速在社群發文，稱協議成真完全是因為他勝選，「這項史詩般的停火協議，是由於我們11月的歷史性勝選才得以實現」。川普自從當選以來，不止一次威脅哈瑪斯停火，否則將面臨慘重代價。

以色列時報報導，總理內唐亞胡兩邊不得罪，在總理辦公室聲明中感謝美國協助交涉，且同時點名拜登和川普促成協議。

以色列國防軍阿維夫准將（Amir Aviv）告訴福斯新聞，兩個轉變實現了以哈停火，其一是以色列擊敗伊朗在黎巴嫩代理勢力真主黨；其二是川普對哈瑪斯的重話威脅。阿維夫認為，哈瑪斯評估再不達成協議，之後停火條件只會更差，現在收手是最大化自身利益的時機。

紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）則分析，拜登和川普是停火缺一不可的功臣，有賴雙方放下敵意、攜手合作，以哈才能順利休兵。

拜登的中東談判代表麥格克（Brett McGurk）駐守卡達數周推動協議，加上川普也派中東特使威科夫（Steven Witkoff）出面調停。麥格克聚焦協議細節，威科夫則向內唐亞胡強調川普期望。

事實上，這項協議無論拜登或川普居功，對兩人都是勝利。紐時指出，拜登任內終結加薩戰爭將成為歷史功績，川普開啟第二任前結束區域戰爭，讓他騰出時間因應其他問題。

以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

應對川普新局 學者：大陸將見招拆招拉攏美國盟友

拜登卸任感言：寡頭政治正形成 美國人被虛假訊息掩埋

美TikTok禁令倒數！傳川普考慮以行政命令暫緩執行

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

相關新聞

以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

國際社會引頸期盼的加薩停火協議15日終於實現，長達15個月戰爭在以美國為首的斡旋下促成，總統拜登和候任總統川普雙雙邀功。...

以哈停火 從開戰到停火10大關鍵時刻一次看

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天達成在加薩停火且釋放人質的協議，終結長達15個月的加薩戰爭

以哈停火19日生效首批釋33人質 重點一次看

以哈戰爭的關鍵調停方卡達今天表示，巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）挾持的33名人質，將在一項旨在結...

以色列與哈瑪斯達停火與人質協議 國際反應一覽

在多方斡旋下，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）談判代表達成分階段停火協議，以終結持續了15個月的加薩戰...

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

在美國候任總統川普即將上任之際，總統拜登宣布，以色列與哈瑪斯於15日達成停火協議，將自當地時間19日開始生效，結束長達1...

以色列與哈瑪斯達成停火協議 結束15個月加薩戰爭

在拜登政府即將卸任之際，美國官員今天證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已達成在加薩停火並且釋放人質的協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。