以哈停火19日生效首批釋33人質 重點一次看

以哈戰爭的關鍵調停方卡達今天表示，巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）挾持的33名人質，將在一項旨在結束加薩戰爭的停火協議第一階段獲釋。

兩名與哈瑪斯關係密切的消息人士稍早告訴法新社，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，而以色列政府發言人則表示，將釋放數以百計人。

以下是根據卡達、美國、以色列及巴勒斯坦官員和媒體報導所預料協議初期階段的關鍵細節。

● 囚犯與人質交換

卡達今天表示，在經歷了15個月的戰爭後，以色列和哈瑪斯已同意自19日起在加薩實施停火，並進行人質與囚犯交換。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman binJassim Al-Thani）表示，33名以色列人質將在這項可能成為「永久停火」的協議第一階段、42天期間內獲釋。

他指出，首批獲釋的人將會是「平民婦女及女性新兵，還有孩童、老年人…以及患病與受傷平民」。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）昨天表示，以色列「準備付出沉重代價，也就是釋放數以百計的人」，以交換33名人質。

以色列一名不具名官員表示，以方將釋放「數以百計恐怖分子」，具體數字將取決於33名人質的存活人數。

兩名與哈瑪斯親近的消息人士告訴法新社，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，包括一些「服有長期刑期」的人。

● 以色列在加薩的態勢

穆罕默德表示，在最初的42天停火期間，以色列部隊將撤出加薩人口稠密地區，「以便換囚、交換遺體，並讓流離失所之人返家」。

以色列一名官員指出，第二階段的談判將在第一階段實施後的「第16天」展開。「以色列時報」（Timesof Israel）報導，這個階段涵蓋釋放剩餘的人質，包括「男性士兵、役齡男子以及被害人質的遺體」。

以色列媒體報導，根據擬議的協議，以色列於第一階段將在加薩維持一塊緩衝區。

以色列官員表示，除非「所有人質均被釋放」，否則以色列部隊不會全面撤出加薩。

● 戰爭結束

穆罕默德指出，卡達、美國和埃及的聯合調解方將透過設於開羅的一個機構監控停火協議，並呼籲在協議生效前加薩「保持冷靜」。

他補充表示，協議內有「明確的機制來協商第二和第三階段」。

穆罕默德在公布協議時說：「我們希望這將是戰爭的最後一頁，也希望各方都能履行協議的所有條款。」

卡達指出，第二和第三階段的細節將在第一階段實施期間「敲定」。

美國總統拜登表示，目前尚未敲定的第二階段將為「永久結束戰爭」鋪路。