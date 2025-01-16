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以色列與哈瑪斯達成停火協議 結束15個月加薩戰爭
在拜登政府即將卸任之際，美國官員今天證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已達成在加薩停火並且釋放人質的協議，以終結長達15個月的加薩戰爭。
一名知情消息人士告訴法新社，卡達總理在其辦公室分別與哈瑪斯及以色列談判代表會面後，雙方達成了在加薩（Gaza）停火及釋放人質的協議。
據報導，在這項消息傳開後，有數以千計加薩民眾歡喜慶祝。法新社在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）及其它地區看到民眾聚集、互相擁抱並以手機打電話給彼此。
美國總統當選人川普則在社群平台Truth Social上表示：「我們已就中東人質達成協議。他們很快就會獲釋。」
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