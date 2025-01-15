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川普就任前一周 以哈即將達成停火協議

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
拜登總統12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為以色列人走上街頭呼籲早日達成釋放協議。(美聯社)
拜登總統12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為以色列人走上街頭呼籲早日達成釋放協議。(美聯社)

隨著美國候任總統川普將在廿日宣誓就職，以色列與哈瑪斯的停火協議也有所進展，兩名以色列官員透露，雙方即將達成協議，哈瑪斯預計在協議第一階段釋放卅三名人質

川普近日不止一次放話，要求哈瑪斯在廿日他就職前釋放人質，否則將面臨嚴重後果。

以色列時報報導，川普任命的準中東特使威科夫十一日訪問以色列，與以色列總理內唐亞胡舉行一次「緊張」的會議，威科夫強烈敦促內唐亞胡在期限前必須妥協。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統拜登十三日有關外交的演說也對以哈停火表達樂觀，稱「即將」達成協議，「將停止戰鬥、釋放人質，並對以色列提供安全，以及對巴勒斯坦人提供人道援助」。

報導指出，第一階段將釋放卅三名人質，實施協議的第十六天將展開第二階段，目的是結束以哈戰爭。

另外，CNN指出，官員表示，根據最新提議，以色列軍隊將在第一階段維持駐軍埃及與加薩邊境沿線的費城走廊。這是雙方談判以來最大癥結點之一。

這位官員表示，以色列還將在加薩境內沿與以色列邊境保留一個緩衝區，但沒具體說明緩衝區的範圍有多大。一位知情外交官員告訴CNN，最新一場會談定於十四日在卡達杜哈舉行，目的敲定剩餘細節。

人質 以色列 川普

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