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傳以哈談停火取得進展 將在卡達展開最後一輪磋商

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導

以哈戰火蔓延至今歷時15個月後，為終結這場戰爭而進行的磋商正取得進展。一名聽取磋商簡報的消息人士透露，今天預計在卡達展開「最後一輪」的加薩停火會談。

法新社報導，這位因協商事態敏感不願具名的消息人士說：「預計今天將在（卡達首都）杜哈舉行最後回合談判。」

該名消息人士表示，今天的會談「將致力於敲定協議（當中）尚未完備的細節」。

這位消息人士指出，預計以色列情報機構首長、美國政府即將就任與即將卸任的中東特使，以及卡達總理都預定出席這場會談，「斡旋方將另與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）會商」。

為了終結加薩戰爭並使滯留在加薩的人質獲釋，斡旋方卡達、美國與埃及涉入以哈之間的磋商已長達數月，自今年元月以來，間接談判已於杜哈重啟。

一名熟悉會談詳情的消息人士昨天表示，在卡達舉行的會談，「對於懸而未決的癥結點已取得重大進展」，並將促成提交給各方的一份「具體」新提案，雙方初步都有「正面」的回饋。

根據該消息人士，在初步換囚方面，超過30名以色列人質將獲釋，以換取數百名巴勒斯坦囚犯。

中東 以色列 卡達 哈瑪斯 戰爭

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