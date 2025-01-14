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川普就職倒數7天！以色列哈瑪斯可望即將停火 首批33人質獲釋

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列13日空襲加薩北部煙硝四起。法新社
以色列13日空襲加薩北部煙硝四起。法新社

隨著美國候任總統川普即將在20日宣誓就職，以色列哈瑪斯的停火協議也有所進展，兩名以色列官員透露，雙方即將達成協議，哈瑪斯預計在協議第一階段釋放33名人質

川普近日不止一次放話，要求哈瑪斯在1月20日他宣誓就職前釋放人質，否則將面臨嚴重後果。

以色列時報報導，川普任命的準中東特使威科夫（Steven Witkoff）11日訪問以色列，與以色列總理內唐亞胡有了一次「緊張」會議，威科夫強烈敦促內唐亞胡在期限前必要妥協。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統拜登13日有關外交的演說也對停火表達樂觀態度，稱「即將」達成協議，「將停止戰鬥、釋放人質，並對以色列提供安全，以及對巴勒斯坦人提供人道援助」。

報導指出，第一階段將釋放33名人質，其中多數依然活著；實施協議的第16天將展開第二階段，目的是結束以哈戰爭

另外，CNN指出，官員表示，根據最新提議，以色列軍隊將在第一階段維持駐軍埃及與加薩邊境沿線的費城走廊。這是雙方談判以來最大癥結點之一。

這位官員表示，以色列還將在加薩境內沿與以色列邊境保留一個緩衝區，但沒有具體說明緩衝區的範圍有多大。

一位知情外交官員告訴CNN，最新一場會談定於14日在卡達杜哈舉行，目的敲定剩餘細節。

中東 人質 以色列 哈瑪斯 川普 戰爭

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