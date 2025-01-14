白宮：拜登政府認為本週有望達成加薩停火協議

持續一年有餘的加薩戰火，已經讓上萬巴勒斯坦人喪生，當地的大部分住房也遭損毀。與此同時，德國政界則反覆強調，維護以色列的安全利益是德國的「國家理性」。在此背景下，德國政府悄然切斷了對當地若干家人權組織的資助。

2025-01-11 15:25