白宮：拜登政府認為本週有望達成加薩停火協議

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴彭博（BloombergNews），拜登政府認為加薩最快可能在本週實現停火。

路透社報導，蘇利文接受彭博專訪時表示，拜登（Joe Biden）政府持續與即將就任的川普（DonaldTrump）團隊接觸，尋求在1月20日政權交接前就此問題建立統一陣線。

蘇利文告訴彭博：「當前問題在於：我們能否共同抓住時機，並且實現此一目標。」他還說，拜登指示他與即將就任的川普團隊密切合作。（譯者：陳正健）1140113

團隊 川普 拜登

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