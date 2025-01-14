白宮：拜登政府認為本週有望達成加薩停火協議
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴彭博（BloombergNews），拜登政府認為加薩最快可能在本週實現停火。
路透社報導，蘇利文接受彭博專訪時表示，拜登（Joe Biden）政府持續與即將就任的川普（DonaldTrump）團隊接觸，尋求在1月20日政權交接前就此問題建立統一陣線。
蘇利文告訴彭博：「當前問題在於：我們能否共同抓住時機，並且實現此一目標。」他還說，拜登指示他與即將就任的川普團隊密切合作。（譯者：陳正健）1140113
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