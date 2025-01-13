卡達斡旋加薩停火人質獲釋 傳已向以哈提交協議草案
一名聽取磋商簡報的官員今天表示，斡旋以哈停火的卡達，已向以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），提交一份加薩停火及人質釋放協議的「最終」草案，盼藉此終結戰爭。
路透社報導，這位官員說，午夜過後於杜哈達成了這項突破。在此之前，以色列的情報首長、美國總統當選人川普（Donald Trump）的中東特使與卡達總理曾舉行三方磋商。
不過，一名以色列官員今天稱，以色列方面尚未收到相關草案。
白宮則說，美國總統拜登（Joe Biden）12日與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）電話溝通，美國官員亟欲於拜登20日卸任前，達成加薩人質與停火協議。
拜登與尼坦雅胡電話溝通後，白宮發表聲明說，兩人討論了為達成加薩停火與釋放尚未獲釋人質的協議，而正在進行的種種努力。
白宮聲明說，拜登「強調加薩停火與人質返還的迫切必要，以及根據協議停止戰鬥，增加人道援助」。
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