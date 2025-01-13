GCC：敘利亞攸關區域穩定 要求以色列撤出其領土

波斯灣合作理事會（GCC）科威特代表日前公開表示，敘利亞未來的穩定性是「區域穩定的基石」，並聯合埃及和俄羅斯代表要求以色列立即撤出敘利亞領土。

「阿拉伯新聞報」（Arab News）9日報導，在聯合國安理會關於敘利亞問題今年首次召開的會議上，科威特常駐聯合國代表阿爾巴奈（Tareq Albanai）代表波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）發言表示，波斯灣合作理事會支持全面包容的政治進程，以及為達成國家和諧和重建國家的努力。

阿爾巴奈強調：「敘利亞的穩定是區域穩定的基石。」

報導稱，波斯灣合作理事會9日公開稱，在敘利亞前總統巴夏爾・阿塞德（Bashar Assad）去年12月倒台，並結束敘利亞近14年的內戰後，為開啟敘利亞的歷史新篇章，大家必須尊重敘利亞的獨立性和領土完整性、拒絕外國干涉、打擊恐怖主義，同時尊重宗教和文化的多樣性。

阿爾巴奈還補充說，波斯灣合作理事會成員國堅決反對以色列軍隊反覆襲擊敘利亞，並要求以色列立即撤出敘利亞領土。

阿爾巴奈說：「我們以堅定立場重申，戈蘭高地（Golan Heights）是敘利亞的領土，並譴責以色列在被占領的戈蘭高地上擴建屯墾區（settlement）。」

阿爾巴奈也呼籲解除內戰期間對敘利亞實施的經濟制裁，以為加強戰後復原工作。

埃及常駐聯合國代表哈立克（Osama Abdel Khalek）代表聯合國阿拉伯集團（UN Arab Group）發言時，譴責以色列現在仍繼續占領戈蘭高地，且趁機利用當前局勢進一步占領敘利亞領土，還轟炸城市和基礎設施。

哈立克敦促安理會進行干預手段，以結束以色列的侵略占領行為，以及所有外國軍隊在敘利亞的非法存在事實。

俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）警告說，敘利亞許多地區現存在敵對行動加劇的風險，特別是阿勒坡（Aleppo）和奎乃蒂拉（Quneitra）。他還強調，以色列已占領敘利亞500平方公里土地，此非法占領行動對敘利亞的領土完整性構成直接威脅。

涅班濟亞也稱，目前對敘利亞仍未放寬的制裁政策，會加劇敘國的人道主義危機，讓敘利亞經濟面臨極大壓力，無法應對國家此刻的挑戰。

敘利亞常駐聯合國代表阿爾達哈克（KusayAldahak）在會議上表示，新的敘利亞政府當局願意建立基於合作與共同利益，與所有聯合國成員國達成友好關係，並遠離兩極分化的對立政策。

阿爾達哈克補充說：「新的敘利亞政府願意促進國際和區域和平與安全，不參與任何衝突和戰爭。」

敘利亞在去年為推翻阿塞德政權的行動中，已造成700萬人流離失所，且光是在敘利亞西北部，就有200萬人住在難民營中艱苦求生存。

波斯灣合作理事會成員有科威特、巴林、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯，與阿拉伯聯合大公國（阿聯）。