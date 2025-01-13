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歐盟外長卡拉斯：將考慮放寬對敘利亞制裁

中央社／ 利雅德12日綜合外電報導

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯今天指出，歐盟各國外長1月底將就放寬對敘利亞制裁進行會商。但她同時表示，相關作法有賴大馬士革新統治者展開兼容并包的政治過渡。

法新社報導，歐洲和中東外交官在沙烏地阿拉伯首都利雅德集會就敘利亞未來進行會商時，卡拉斯（Kaja Kallas）作以上表示。

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）上個月遭到推翻，結束估造成50萬人喪生、2300萬人口近半流離失所的近14年內戰。沙烏地呼籲解除對敘利亞的制裁，否則恐削弱戰後復原工作。

卡拉斯10日曾經表示，如果敘利亞新統治者採取步驟、組成保護少數民族的兼容并包政府，則27個成員國的歐盟可能開始解除制裁。

她在利雅德告訴記者，歐盟外長定於27日集會商討此事。

卡拉斯說，「會阻礙國家建設、金融服務取得，以及所有這些事的相關制裁」可能是優先解除事項。

她表示：「如果看到朝正確方向發展，我們會準備好採取下一步驟。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在利雅德告訴記者，柏林希望有助於觸及敘利亞人的「明智作法」。

她表示：「針對於內戰期間犯下嚴重罪行的巴夏爾．阿塞德黨羽的制裁必須持續下去…敘利亞人現在需要從權力過渡中迅速獲得回報。」貝爾伯克說，柏林將為「糧食、緊急避難和醫療照護」，再提供5000萬歐元。

根據聯合國，每10個敘利亞人中就有7人需要援助。

敘利亞 柏林 歐盟

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