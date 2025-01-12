中東與歐盟外交官齊聚利雅德 討論敘利亞問題

敘利亞強人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後，世界大國力求穩定，來自中東和歐洲的高級外交官今天將在沙烏地阿拉伯首都利雅德見面，討論敘利亞問題。

沙烏地官員昨天告訴法新社，今天的會談將分兩場進行：第一場將有阿拉伯官員參加，第二場則包括來自土耳其、法國、歐洲聯盟（EU）和聯合國在內的更多人士參與。

敘利亞新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）正在推動解除制裁；他的軍隊上月占領大馬士革並推翻長期統治者阿塞德。

包括美國和歐盟在內的西方大國，以阿塞德政府2011年殘酷鎮壓反政府抗議活動引發內戰為由，對阿塞德政府實施制裁。

敘利亞超過13年的衝突已造成50多萬人死亡，經濟遭到破壞，並迫使數百萬人逃離家園，包括逃往歐洲。