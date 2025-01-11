數週前甫達停火協議 以色列在黎南空襲真主黨卡車
以色列軍方指出，今天在黎巴嫩南部對1輛載運武裝組織「真主黨」（Hezbollah）武器的卡車發動攻擊，雙方經歷1年多敵對行動後甫於數週前達成停火協議。
法新社報導，以色列軍方聲明指出，「在黎巴嫩南部，數名恐怖分子經確認在1輛裝載真主黨恐怖組織武器的卡車上。」
根據聲明，以色列「軍機對這些武器進行攻擊以消除威脅」。
以色列與真主黨停火協議去年11月27日凌晨生效，協議明定以色列不會對黎巴嫩平民及軍隊等採取攻擊性軍事行動，黎巴嫩則會防止真主黨等武裝團體對以方採取行動。
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