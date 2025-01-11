數週前甫達停火協議 以色列在黎南空襲真主黨卡車

距離黎巴嫩南部邊境只有2公里的Rmaych鎮，近9成房子被破壞，玻璃碎裂，牆上亦留有砲彈碎片劃過的痕跡，城市的門口都揚起白旗，無人工作，學校停課，接壤其他城市的主要道路亦因空襲被毁。面臨與外界完全隔絕、斷水斷糧，選擇留下的7,000多名居民說：「這不是我們的戰爭。」在云云眾多鄰近以色列的南部村落中，只有Rmaych沒有被以軍要求撤離，因為當地居民是基督徒。

2025-01-08 10:42