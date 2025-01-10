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研究估以哈戰爭前9月死亡數 約比加薩當局統計多4成

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
截至2024年6月30日的前9個月，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部統計，有3萬7877人命喪這場戰爭。路透
截至2024年6月30日的前9個月，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部統計，有3萬7877人命喪這場戰爭。路透

今天刊登於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的一篇研究估算，以色列巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰前9個月造成的死亡人數，約比加薩衛生部統計資料多出40%。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發起前所未見的攻擊，根據法新社彙整的以色列官方統計數據，以國有1208人死亡，多數是平民。以色列隨後反擊，戰爭迄今仍未結束。加薩地區的死亡人數一直是各方激辯的話題。

截至2024年6月30日的前9個月，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部統計，有3萬7877人命喪這場戰爭。

然而，這項經過同儕審查的新研究結合加薩走廊衛生部數據、線上調查及社群媒體訃聞後，粗估這段時間加薩走廊約有5萬5298人到7萬8525人傷重不治。

法新社報導，這項研究估算出最適切的死亡人數為6萬4260人，與加薩走廊衛生部當時統計的3萬7877人相比，意味加薩當局低報約41%死亡人數。

研究指出，6萬4260人約占加薩戰前人口的2.9%，「或者約每35名居民就有1人（喪命）」。由英國主導的研究團隊估計，59%死者是婦孺和年長者。

這些數字僅計入死於外傷的人數，因此不包含因缺乏醫療照護或飢餓而死亡的人，也不包括數以千計據傳被埋在瓦礫堆下的失蹤者；法新社無法獨立核實這些死亡人數。

加薩走廊衛生部昨天表示，這場戰爭打了15個月，已造成4萬6006人喪生。

以色列一再質疑加薩走廊衛生部數據的可信度，但聯合國曾表示這些數據可靠。

中東 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 死亡

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