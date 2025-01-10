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布林肯會歐洲外長商議敘利亞 贊同促進當地穩定

中央社／ 羅馬9日綜合外電報導
歐新社
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美國官員表示，國務卿布林肯今天在羅馬與歐洲各國外交部長會談時，贊同必須促進敘利亞的穩定。敘國前總統阿塞德政權垮台後，土耳其對當地庫德族武裝團體的威脅令外界擔憂。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）日前訪問南韓、日本及法國後，今天在義大利首都羅馬與歐洲各國外長共進晚餐，商討敘利亞議題。

美國現任總統拜登（Joe Biden）本月稍晚將交棒給總統當選人川普（Donald Trump），此行應是布林肯以拜登政府的國務卿身分，最後一次出訪海外。

敘利亞伊斯蘭主義團體領導的反抗軍在一個月前推翻了長期統治敘國的阿塞德（Bashar al-Assad）政權。義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）今天於會談開始時告訴記者，西方國家尋求「穩定且團結的敘利亞」。

在阿塞德倒台後，西方國家同意有必要保護敘利亞境內的少數民族。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，與會官員也呼籲「敘利亞所有團體尊重人權、維護國際人道法」，並確保敘國不會對鄰國構成威脅，或成為恐怖主義的基地。

同時，外界日益擔憂，土耳其對敘利亞的庫德族戰士構成威脅。敘國深陷殘酷內戰期間，當地庫德族民兵實際上在其控制地區實施自治。

庫德族主導的軍事同盟「敘利亞民主力量」（SDF）與美國合作打擊極端組織伊斯蘭國（IS），然而土耳其指稱，SDF與其境內的「庫德工人黨」（PKK）分離主義激進分子有關聯。

今天在羅馬參與會談者，還包括英國外交大臣拉米（David Lammy）、歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），以及法國和德國高層官員。

外交部 布林肯 德國 敘利亞 法國 羅馬 美國 義大利 英國 阿塞德

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