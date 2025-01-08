快訊

關定了！消防夫妻勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

金正恩阻擋西方文化新招 禁北韓人吃熱狗、離婚送勞改

法國稱伊朗是中東最大安全挑戰 德黑蘭駁斥毫無根據

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱伊朗是中東地區最大戰略和安全挑戰。 路透社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱伊朗是中東地區最大戰略和安全挑戰。 路透社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱伊朗中東地區最大戰略和安全挑戰，伊朗今天駁斥此言「毫無根據」。

法新社報導，馬克宏曾在6日的演說中表示，伊朗「對法國、歐洲、整個地區及其他地方來說是最大戰略和安全挑戰」。

他還說，伊朗會是與美國新政府討論關鍵議題時的重點之一。美國總統當選人川普將於20日上任。

馬克宏還說，伊朗加速發展核子計畫，「將使我們非常接近臨界點」。西方國家懷疑伊朗核子計畫目的是製造核彈，但伊朗一概否認。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）形容馬克宏的言論「毫無根據、矛盾、純屬臆測」，呼籲法國「重新思考本身對和平穩定不具建設性的做法」。

貝卡伊抨擊馬克宏是在「騙人」，堅稱伊朗核子活動屬「和平用途且符合國際法架構」。

路透社報導，法國、德國及英國外交官員預定將於13日與伊朗舉行新一輪會談，談論伊朗核子計畫。

中東 伊朗 法國 馬克宏

延伸閱讀

查理周刊遇襲10週年低調記念 民眾力挺言論自由

馬克宏罕見懺悔：法提前大選 帶來更多政治不穩定

法新內閣兩總理入列 總預算最優先

法國內閣名單難敲定 耶誕前能否出爐未定之天

相關新聞

法國稱伊朗是中東最大安全挑戰 德黑蘭駁斥毫無根據

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱伊朗是中東地區最大戰略和安全挑戰，伊朗今天駁斥此言「毫無根據」

黎巴嫩戰火百態：砲彈下的夾心餅乾，黎巴嫩基督徒能否主宰國家未來？

距離黎巴嫩南部邊境只有2公里的Rmaych鎮，近9成房子被破壞，玻璃碎裂，牆上亦留有砲彈碎片劃過的痕跡，城市的門口都揚起白旗，無人工作，學校停課，接壤其他城市的主要道路亦因空襲被毁。面臨與外界完全隔絕、斷水斷糧，選擇留下的7,000多名居民說：「這不是我們的戰爭。」在云云眾多鄰近以色列的南部村落中，只有Rmaych沒有被以軍要求撤離，因為當地居民是基督徒。

川普放話警告哈瑪斯：就職前加薩人質未獲釋 「會爆發一場大災難」

川普周二警告說，如果哈瑪斯（Hamas）到1月20日他就職美國總統時還不釋放被扣押在加薩的人質，「中東將陷入一場大災難」...

加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

美國總統當選人川普7日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）提出警告，指要是哈瑪斯在20日前再不釋放手上人質，「中東將鬧...

艾爾段：若敘利亞分裂 土耳其已準備好介入

敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）政權上月初垮台，各派勢力尚待新政府整合。土耳其總統艾爾段今天表示，若敘利亞陷...

黎巴嫩戰火百態，集體葬禮與滿街難民：什葉派的過去、現在與未來

11月27日凌晨4點，多數人沉睡之際，黎巴嫩迎來重大的改變——持續一年多的以真戰事結束了。長達約13個月衝突，120萬居民流離失所、至親陰陽相隔⋯⋯一切是否隨著砲聲停止，回歸還原狀，似未曾發生呢？獨立記者陳彥婷在戰時紀錄不同人的遭遇，從什葉派到基督教派，重塑現場，了解派別間早已醞釀的矛盾、張力；真主黨被推倒，以色列又會否就此罷休？又訪問國內的少眾，如移工、性小眾等，探討因戰爭才被揭視或無視的社會問題。黎巴嫩國內每一撮人，所曾面對的，將會為整個黎巴嫩帶來怎樣的未來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。