法國稱伊朗是中東最大安全挑戰 德黑蘭駁斥毫無根據

11月27日凌晨4點，多數人沉睡之際，黎巴嫩迎來重大的改變——持續一年多的以真戰事結束了。長達約13個月衝突，120萬居民流離失所、至親陰陽相隔⋯⋯一切是否隨著砲聲停止，回歸還原狀，似未曾發生呢？獨立記者陳彥婷在戰時紀錄不同人的遭遇，從什葉派到基督教派，重塑現場，了解派別間早已醞釀的矛盾、張力；真主黨被推倒，以色列又會否就此罷休？又訪問國內的少眾，如移工、性小眾等，探討因戰爭才被揭視或無視的社會問題。黎巴嫩國內每一撮人，所曾面對的，將會為整個黎巴嫩帶來怎樣的未來。

2025-01-07 09:54