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川普放話警告哈瑪斯：就職前加薩人質未獲釋 「會爆發一場大災難」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普放話警告，哈瑪斯若不能在他就職前釋放加薩人質， 中東將爆發一場大災難。美聯社
川普放話警告，哈瑪斯若不能在他就職前釋放加薩人質， 中東將爆發一場大災難。美聯社

川普周二警告說，如果哈瑪斯（Hamas）到1月20日他就職美國總統時還不釋放被扣押在加薩的人質，「中東將陷入一場大災難」。

川普在佛羅里達州棕櫚灘海湖山莊俱樂部舉行的記者會說：「這對哈瑪斯和任何人都不是好事。」他表示：「我們希望為以色列和我們救回人質。你知道的，我們有人確實被扣為人質。我只再說一次，如果不能與代表我們國家的人談成交易，等到我上任，一場大災難將爆發。」

川普沒說明人質未獲釋的話，他會採取什麼樣的行動。

據信目前仍有將近100名人質被囚於加薩，有些人已被推定死亡。

哈瑪斯周一公布了一份如果與以色列達成停火協議，第一階段願意釋放的34名人質名單。

川普將他指定的中東特使Steve Witkoff叫上台發言。Witkoff說，在卡達多哈的談判取得「很大的進展」，將設法讓2023年10月7日被哈瑪斯扣押的人質獲釋。他預計周二晚上或周三早上飛回多哈。由於川普尚未就職，Witkoff並不是正式的美國政府代表。

周二稍早，哈瑪斯堅持要求以色列完全結束對加薩的軍事行動，作為釋放人質協議的一部分。而根據路透報導，以色列表示，戰爭將一直持續到人質獲釋、哈瑪斯解散為止。

中東 人質 哈瑪斯 川普 美國大選

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