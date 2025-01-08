加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

美國總統當選人川普7日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）提出警告，指要是哈瑪斯在20日前再不釋放手上人質，「中東將鬧得天翻地覆」（all hell will break out in the Middle East）。

川普7日舉行記者會宣布阿聯富豪開發商薩瓦尼（Hussain Sajwani）計畫投資200億美元，在美國建立數據中心。

被媒體問及中東衝突，川普表示，哈瑪斯去年7月的襲擊事件永遠不應該發生，認為哈瑪斯不該主動攻擊以色列；川普警告說，假如哈瑪斯不在就職典禮前釋放人質，中東將鬧得天翻地覆，對哈瑪斯和任何一方都不利。

川普屬意的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）去年已表示，若川普就職前，關在加薩走廊的人質還沒獲釋，那「不會是美好的一天」，他並期盼以哈在此之前達成停火。

威特科夫7日則持樂觀態度說，談判非常有進度，並認為川普的名聲、發言正推進談判，期盼最後能有好的結果，可以拯救很多生命；威特科夫指出，談判已在共識邊緣，但他不願透露是什麼在延遲談判結果。

以哈停火談判近日在卡達首都多哈（Doha）重啟，威特科夫表示，他將在7日傍晚，或8日晚上出發前往多哈（Doha）。