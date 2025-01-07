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卡達土耳其派電力船赴敘 大馬士革機場恢復國際航班

中央社／ 大馬士革7日綜合外電報導

敘利亞前總統阿塞德垮台後美國鬆綁制裁，土耳其和卡達已調派兩艘電力船，以增加敘利亞的電力供應。與此同時，敘利亞首都大馬士革的最大機場今天恢復國際航班起降。

法新社報導，敘利亞因超過13年的內戰摧毀境內的基礎設施，包括電廠和能源輸配管線等，導致每天停電可持續逾20小時。

伊斯蘭教主義者領導的反抗行動去年12月推翻阿塞德（Bashar al-Assad）後，美國6日表示，准許將燃料和電力送進敘利亞，為期6個月，以便敘利亞民眾獲得基本生活所需。

敘利亞輸配電總廠負責人達伊（Khaled Abu Dayy）告訴國營敘利亞新聞社（SANA）：「兩艘來自土耳其和卡達的發電船正駛向敘利亞。」

卡達與土耳其都支持反阿塞德陣營，他出逃飛抵莫斯科後，兩國皆重啟駐大馬士革的使館。

另據美聯社報導，阿塞德垮台後的首架國際航班，今天降落在大馬士革國際機場，為從卡達起飛的卡達航空（Qatar Airways）班機。

約旦的國營媒體培特拉通訊社（Petra）也報導，約旦皇家航空（Royal Jordanian Airlines）一架飛往大馬士革的班機進行試飛。

敘利亞新任外長席巴尼（Assaad Hassan al-Shibani）近日走訪卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，阿塞德垮台前，敘利亞歷經將近14年的內戰，而這些海灣國家如今則是資助敘利亞重建的關鍵。

卡達 敘利亞 阿塞德

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