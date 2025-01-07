快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

因應空中威脅 伊朗軍方在濃縮鈾廠附近展開聯合軍演

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導

伊朗國營媒體今天報導，為因應各種空中威脅，軍方在該國中部的納坦茲（Natanz）濃縮鈾廠附近展開演習，這也是全國聯合軍演計畫的一環。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps，IRGC）和陸軍都將參加這項代號「力量」（Eqtedar）的演習。

國營電視台報導，「在防空司令部的命令下，納坦茲核設施防空區的『力量聯合軍演』首階段已經開始。」

報導還稱，革命衛隊空軍在當地採取「全面據點防禦」措施，以「在艱困的電子戰情況下抵禦各種空中威脅」。

革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）6日表示，針對「新安全威脅」的聯合演習將舉行至3月中旬，並將涵蓋伊朗境內其他地區。

奈尼指出，IRGC旗下多個單位，包括海軍和巴斯杰（Basij）準軍事組織都將參與演習。

伊朗 演習 軍演

延伸閱讀

沙國調漲亞洲油價

伊朗逮捕義大利女記者 擬交換釋放無人機專家

伊朗放寬網路使用限制 解禁WhatsApp和Google Play等平台

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

相關新聞

艾爾段：若敘利亞分裂 土耳其已準備好介入

敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）政權上月初垮台，各派勢力尚待新政府整合。土耳其總統艾爾段今天表示，若敘利亞陷...

黎巴嫩戰火百態，集體葬禮與滿街難民：什葉派的過去、現在與未來

11月27日凌晨4點，多數人沉睡之際，黎巴嫩迎來重大的改變——持續一年多的以真戰事結束了。長達約13個月衝突，120萬居民流離失所、至親陰陽相隔⋯⋯一切是否隨著砲聲停止，回歸還原狀，似未曾發生呢？獨立記者陳彥婷在戰時紀錄不同人的遭遇，從什葉派到基督教派，重塑現場，了解派別間早已醞釀的矛盾、張力；真主黨被推倒，以色列又會否就此罷休？又訪問國內的少眾，如移工、性小眾等，探討因戰爭才被揭視或無視的社會問題。黎巴嫩國內每一撮人，所曾面對的，將會為整個黎巴嫩帶來怎樣的未來。

美國務卿有信心促成加薩停火 但未必在拜登任內

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，他有信心能達成加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，但可能會...

集體葬禮與滿街難民：黎巴嫩什葉派的過去、現在與未來

11月27日凌晨4點，多數人沉睡之際，黎巴嫩迎來重大的改變——持續一年多的以真戰事結束了。長達約13個月衝突，120萬居民流離失所、至親陰陽相隔⋯⋯一切是否隨著砲聲停止，回歸還原狀，似未曾發生呢？獨立記者陳彥婷在戰時紀錄不同人的遭遇，從什葉派到基督教派，重塑現場，了解派別間早已醞釀的矛盾、張力；真主黨被推倒，以色列又會否就此罷休？又訪問國內的少眾，如移工、性小眾等，探討因戰爭才被揭視或無視的社會問題。黎巴嫩國內每一撮人，所曾面對的，將會為整個黎巴嫩帶來怎樣的未來。

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯高層今天告訴法新社，已經準備好釋放34名以色列人質，作為潛在換囚協議「第一階段」其中一環

以色列外長證實 停火談判在卡達重啟 美再售以80億元武器

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）4日證實，已在卡達恢復與哈瑪斯（Hamas）的間接談判，以釋放在2023年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。