因應空中威脅 伊朗軍方在濃縮鈾廠附近展開聯合軍演
伊朗國營媒體今天報導，為因應各種空中威脅，軍方在該國中部的納坦茲（Natanz）濃縮鈾廠附近展開演習，這也是全國聯合軍演計畫的一環。
法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps，IRGC）和陸軍都將參加這項代號「力量」（Eqtedar）的演習。
國營電視台報導，「在防空司令部的命令下，納坦茲核設施防空區的『力量聯合軍演』首階段已經開始。」
報導還稱，革命衛隊空軍在當地採取「全面據點防禦」措施，以「在艱困的電子戰情況下抵禦各種空中威脅」。
革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）6日表示，針對「新安全威脅」的聯合演習將舉行至3月中旬，並將涵蓋伊朗境內其他地區。
奈尼指出，IRGC旗下多個單位，包括海軍和巴斯杰（Basij）準軍事組織都將參與演習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言